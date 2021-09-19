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Александр Большунов пропустил все гонки чемпионата мира по лыжероллерам

Александр Большунов пропустил все гонки чемпионата мира по лыжероллерам
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Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов пропустил все гонки чемпионата мира по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что Большунов пропустит коньковую гонку с раздельным стартом из-за воспаления десны. Однако на оставшиеся старты – суперспринт, командный спринт и масс-старт в гору – тренеры команды Александра не заявили.

В начале июля 2021 года Большунов сообщил, что у него имеются проблемы со здоровьем, однако не уточнил, какие именно. При этом спортсмен выразил надежду, что эти проблемы решаемые.

В сезоне-2020/2021 24-летний Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, второй раз подряд выиграл Кубок мира и второй раз подряд победил на престижной многодневке «Тур де Ски».

Чемпионат мира по лыжероллерам завершится сегодня, 19 сентября, гонками с общего старта.

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