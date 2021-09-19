Алексей Червоткин выиграл масс-старт на ЧМ по лыжероллерам с отрывом в более 5 минут

Россиянин Алексей Червоткин одержал убедительную победу в гонке с общего старта классическим стилем на чемпионате мира — 2021 по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Отрыв Червоткина от серебряного призёра Паула Константина Пепене из Румынии составил 5.55,3 секунды. На третьем месте расположился итальянец Маттео Танель.

Чемпионат мира по лыжероллерам.

Масс-старт, классический стиль. Мужчины. 15 км.

1.Алексей Червоткин (Россия) – 39.33,2

2.Паул Константин Пепене (Румыния) – отставание 5.55,3.

3. Маттео Танель (Италия) + 7.28,5

5.Евгений Дементьев (Россия) + 7.41,8

14.Александр Терентьев (Россия) +12.10,5

24. Денис Спицов (Россия) + 18.23,3.

Отметим, что лидер команды России Александр Большунов в гонке участия не принял.