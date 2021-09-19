Алексей Червоткин выиграл масс-старт на ЧМ по лыжероллерам с отрывом в более 5 минут
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Россиянин Алексей Червоткин одержал убедительную победу в гонке с общего старта классическим стилем на чемпионате мира — 2021 по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Отрыв Червоткина от серебряного призёра Паула Константина Пепене из Румынии составил 5.55,3 секунды. На третьем месте расположился итальянец Маттео Танель.
Чемпионат мира по лыжероллерам.
Масс-старт, классический стиль. Мужчины. 15 км.
1.Алексей Червоткин (Россия) – 39.33,2
2.Паул Константин Пепене (Румыния) – отставание 5.55,3.
3. Маттео Танель (Италия) + 7.28,5
5.Евгений Дементьев (Россия) + 7.41,8
14.Александр Терентьев (Россия) +12.10,5
24. Денис Спицов (Россия) + 18.23,3.
Отметим, что лидер команды России Александр Большунов в гонке участия не принял.
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