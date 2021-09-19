Непряева и Истомина — призёры гонки с общего старта на ЧМ по лыжероллерам

Россиянки Наталья Непряева и Мария Истомина стали призёрами заключительной гонки чемпионата мира по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Непряева завоевала серебро в гонке с общего старта на 13 км, Истомина – бронзу. Победу в масс-старте одержала представительница Швеции Линн Семскар.
Спортсменки поднялись на Альпе ди Чермис, трасса прошла по дороге, ведущей к вершине, перепад высот составил 492 метра.
Чемпионат мира по лыжероллерам.
Масс-старт, классический стиль. Женщины. 13 км.
1.Линн Семсккар (Швеция) – 46.21,4
2. Наталья Непряева (Россия) – отставание 18,9
3. Мария Истомина (Россия) + 19,3
5. Яна Кирпиченко (Россия) + 2.50,3
6. Анна Грухвина (Россия) +3.25,6.
Ранее женский командный спринт выиграли россиянки Анна Грухвина и Наталья Непряева. В личном спринте накануне первенствовала Ольга Летучева.
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