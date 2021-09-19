Астахова выиграла масс-старт на юниорском ЧМ по лыжероллерам, у Липкина — бронза
Поделиться
Россиянка Юлия Астахова выиграла гонку с общего старта классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Второй финишировала Хана Мази Ямник из Словении, отставшая от россиянки на 36,2 сек. Бронзовым призёром стала шведка Мира Ёранссон (+37,7).
В топ-10 также вошли россиянки Ксения Шорохова (4-е место, отставание 58,3), Полина Козленко (5-я, +1.32,0), Александра Казакова (8-я, +5.32,5).
В той же гонке у юниоров первенствовал итальянец Елиа Барп, вторым стал его соотечественник Аксель Артуси (+54,6). Бронзовую медаль завоевал россиянин Максим Липкин (+1.08,2).
Олег Поляков показал седьмой результат (+2.02,6), Никита Смирнов стал 13-м (+4.04,7), Андрей Васин — 15-м (+4.51,9).
Комментарии
- 19 сентября 2021
-
17:45
-
13:59
-
13:46
-
09:48
- 18 сентября 2021
-
19:28
-
18:40
- 17 сентября 2021
-
21:53
-
21:40
-
20:03
-
19:31
-
10:49
-
09:38
- 16 сентября 2021
-
22:22
-
20:42
-
19:47
-
18:24
-
18:14
-
18:02
-
17:23
-
12:09
-
09:55
-
09:50
-
09:49
-
09:29
-
09:18
-
09:06
-
08:58
-
01:04
- 15 сентября 2021
-
23:24
-
17:37
-
17:31
-
12:51
-
12:51
-
09:58
-
00:21
Партнерский контент