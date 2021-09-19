Астахова выиграла масс-старт на юниорском ЧМ по лыжероллерам, у Липкина — бронза

Россиянка Юлия Астахова выиграла гонку с общего старта классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Второй финишировала Хана Мази Ямник из Словении, отставшая от россиянки на 36,2 сек. Бронзовым призёром стала шведка Мира Ёранссон (+37,7).

В топ-10 также вошли россиянки Ксения Шорохова (4-е место, отставание 58,3), Полина Козленко (5-я, +1.32,0), Александра Казакова (8-я, +5.32,5).

В той же гонке у юниоров первенствовал итальянец Елиа Барп, вторым стал его соотечественник Аксель Артуси (+54,6). Бронзовую медаль завоевал россиянин Максим Липкин (+1.08,2).

Олег Поляков показал седьмой результат (+2.02,6), Никита Смирнов стал 13-м (+4.04,7), Андрей Васин — 15-м (+4.51,9).