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Восемь российских лыжников будут выступать в Китае в предстоящем сезоне

Восемь российских лыжников будут выступать в Китае в предстоящем сезоне
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Как стало известно «Чемпионату», российские лыжники Рауль Шакирзянов, Константин Главацких, Иван Кириллов, Никита Егоров, Диана Головань, Марина Черноусова, Габриелла Калугер и Анастасия Москаленко в предстоящем сезоне будут участвовать в гонках в рамках соревнований в Китае.

С просьбой об участии российских спортсменов в национальных стартах федерация лыжных гонок Китая обратилась к ФЛГР и Елене Вяльбе. Выступление россиян должно помочь китайским лыжникам снизить FIS-пункты, чтобы выполнить необходимые критерии для попадания на Олимпийские игры в Пекине.

Правительство Китая отказалось сделать исключение для лыжников, в результате чего спортсмены второй год подряд не смогут пробежать гонки на этапах Кубка мира. А национальные старты имеют низкий статус, поскольку участвующие в них спортсмены располагаются низко в рейтинге FIS.

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