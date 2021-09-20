Александру Большунову потребовалась операция на десне, у него поднялась температура

Чемпиону мира 2021 года в скиатлоне Александру Большунову потребовалось хирургическое вмешательство, призванное устранить воспаление в десне. Об этом рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Потребовалась операция. Ему (Большунову. — Прим. «Чемпионата») вскрывали воспаление в десне, что привело к повышению температуры. Несколько дней ему приходилось принимать антибиотики, поэтому приняли решение не стартовать», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Из-за воспаления десны Большунов не смог выступить на чемпионате мира по лыжероллерам, который прошёл в конце минувшей недели.

В начале июля 2021 года Большунов сообщил, что у него имеются проблемы со здоровьем, однако не уточнил, какие именно. При этом спортсмен выразил надежду, что эти проблемы являются решаемыми.

В сезоне-2020/2021 24-летний Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, второй раз подряд выиграл Кубок мира и второй раз подряд победил на престижной многодневке «Тур де Ски».