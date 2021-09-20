Представитель ФЛГР раскритиковал организацию ЧМ по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме

Павел Жестков, руководитель комитета по лыжероллерам Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), раскритиковал организацию чемпионата мира — 2021 по лыжероллерам, который прошёл в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Можно сказать, что это был худший и самый провальный чемпионат. Даже некоторые итальянцы из числа организаторов негодовали, как можно проводить соревнования на столь низком уровне. Что же говорить о самих спортсменах?

Проблемы начались в первый же день на коньковой гонке. Организаторы уместили старт и финиш на пятачке 10 на 5 метров. Ну как можно было так сделать? Это же чемпионат мира, а не любительский междусобойчик! Но ладно старт-финиш, так ведь и сама трасса совершенно не была подготовлена. На старт суперспринта организаторы подготовили пистолет с оглушающим эффектом! Спортсмены поголовно начали жаловаться после квалификации, а в итоге старт давали с помощью… деревянной трещотки! Вот это уровень, да? Я уж не говорю о том, что даже на суперспринт организаторы не смогли найти 200 метров дистанции без люков и трещин.

В последний день организаторы выдали спортсменам некачественный инвентарь. Заклинивало подшипники, спортсмены пытались их пробить, но многие из тех, кому это удавалось, сталкивались с поломкой трещоток. Что такое бежать на классических роллерах в гору без трещоток? Это бежать на одних руках, ведь толкаться было невозможно. Ну и с электроникой на масс-старте творилось что-то странное. Как можно было выдать протокол, в котором Алексей Червоткин победил почти с шестиминутным преимуществом, когда он лишь на финише сумел оторваться от преследователя на четыре секунды? Это просто неготовность к проведению турнира», — сказал Жестков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».