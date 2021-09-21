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Елена Вяльбе: если понадобится воевать за Родину, я пойду не задумываясь

Елена Вяльбе: если понадобится воевать за Родину, я пойду не задумываясь
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе описала чувства спортсмена, который финиширует на международных соревнованиях с флагом. Вяльбе – трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира.

«Это очень круто. До мурашек. Не могу сказать, что я какая-то слишком сентиментальная или прямо такой патриот… Хотя, конечно же, патриот. Мне кажется, если понадобится идти воевать за Родину, я пойду не задумываясь. Всю жизнь гордилась своей страной. И когда жила в Советском Союзе, и сейчас. И всё время и детям своим говорю, и спортсменам, которые те же дети, что надо гордиться своей страной, любить её, знать её историю, а не только историю лыжных гонок», — приводит слова Вяльбе RT.

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