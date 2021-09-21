Елена Вяльбе ответила на вопрос о «наездах» финнов и норвежцев на Александра Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос, были ли в прошлом сезоне наезды на чемпиона мира 2021 года в скиатлоне Александра Большунова со стороны финских и норвежских лыжников.
На этапе Кубка мира в Лахти Большунов в одной из гонок врезался в финна Йони Мяки, за что получил условную дисквалификацию. На чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе норвежец Йоханнес Клебо в марафоне создал помеху Александру на финишной прямой, из-за чего тот лишился возможности завоевать золото.
«Так и мы на них периодически наезжаем. У вас разве никогда не случалось в семье, чтобы хоть раз в жизни поссорились? Мы не обязаны любить друг друга, но взаимное уважение — это очень большое дело.
Могу сказать, что Сашу уважают и финны, и норвежцы, и любые другие соперники. Мы ведь часто друг к другу обращаемся, например, кому-то надо перевезти лыжи или какой-то другой багаж не вмещается. Сегодня выручил ты, завтра кто-то другой выручит тебя», — цитирует Вяльбе «RT на русском».
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