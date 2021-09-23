«Когда вырасту, тоже так буду делать с учениками». Ступак — о тренировке с Крамером

Российская лыжница, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Юлия Ступак опубликовала видео в своём «инстаграме». На нём Юлия, находясь на сборах в Оберхофе (Германия), везёт старшего тренера сборной России по лыжным гонкам немца Маркуса Крамера.



«Вот когда я вырасту, я тоже так буду делать со своими спортсменами. В тренеры я, конечно, не мечу, но попробую так же, 100%. За видео спасибо, как всегда, Анатолию Волкову», — подписала пост Ступак.

Подписчики так отреагировали на видео:

«Вот видно, девушка «пашет». Потому и результаты. Вам бы, Юлия, тренером в биатлон. Может, хоть каких-то результатов добьёмся».

«Опять немцы русских эксплуатируют».

«Так вот почему в тренеры идут».

«А у тренера ещё, наверное, лыжи мазью намазаны».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Юлии Ступак.