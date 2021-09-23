«Когда вырасту, тоже так буду делать с учениками». Ступак — о тренировке с Крамером

Российская лыжница, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Юлия Ступак опубликовала видео в своём «инстаграме». На нём Юлия, находясь на сборах в Оберхофе (Германия), везёт старшего тренера сборной России по лыжным гонкам немца Маркуса Крамера.
«Вот когда я вырасту, я тоже так буду делать со своими спортсменами. В тренеры я, конечно, не мечу, но попробую так же, 100%. За видео спасибо, как всегда, Анатолию Волкову», — подписала пост Ступак.
Подписчики так отреагировали на видео:
«Вот видно, девушка «пашет». Потому и результаты. Вам бы, Юлия, тренером в биатлон. Может, хоть каких-то результатов добьёмся».
«Опять немцы русских эксплуатируют».
«Так вот почему в тренеры идут».
«А у тренера ещё, наверное, лыжи мазью намазаны».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Юлии Ступак.
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