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Клебо сообщил, что полностью восстановился от проблем с желудком

Клебо сообщил, что полностью восстановился от проблем с желудком
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо восстановился после проблем с животом. Ранее норвежец отказался от участия в лыжероллерном спринте в Трюсиле, который состоялся 21 сентября.

«Я поправился быстрее, чем ожидал. Было несколько дней, когда я чувствовал себя вялым и у меня болел живот. В последние дни самочувствие получше, и я снова начал тренироваться. Поэтому и решил поучаствовать в гонке в Тронхейме», – приводит слова Клебо Adressa.

Сегодня, 23 сентября, норвежец примет участие в гонке на 5 км в норвежском Тронхейме. Клебо поборется за первое место с Дидриком Тёнсетом и Синдре Бьёрнестадом Скаром.

Сезон-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам начнётся в Руке (Финляндия) 26 ноября.

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