Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг — о рождении ребёнка: сначала — Олимпиада, а потом посмотрим

Терезе Йохауг — о рождении ребёнка: сначала — Олимпиада, а потом посмотрим
Комментарии

14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала информацию о том, что после зимней Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) она может взять паузу для рождения ребёнка.

«Раздули из мухи слона. Сначала — Олимпиада, а потом посмотрим, что ждёт нас в будущем», — приводит слова 33-летней Йохауг VG.

Менеджер спортсменки Йорн Эрнст сказал на этот счёт: «В её возрасте естественно думать о детях. Предстоящая Олимпиада будет очень интересной. Сейчас её главной целью является личное олимпийское золото. Похоже, она на верном пути к этому. Если не случится ничего непредвиденного, она должна быть близка к тому, чтобы справиться с этим».

Новость по теме
Елена Вяльбе: у норвежцев есть по большому счёту один лидер, а дальше — серьёзная пропасть
Новость по теме
Терезе Йохауг допустила, что может пропустить «Тур де Ски» в олимпийском сезоне
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021