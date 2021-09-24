Терезе Йохауг — о рождении ребёнка: сначала — Олимпиада, а потом посмотрим
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14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала информацию о том, что после зимней Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) она может взять паузу для рождения ребёнка.
«Раздули из мухи слона. Сначала — Олимпиада, а потом посмотрим, что ждёт нас в будущем», — приводит слова 33-летней Йохауг VG.
Менеджер спортсменки Йорн Эрнст сказал на этот счёт: «В её возрасте естественно думать о детях. Предстоящая Олимпиада будет очень интересной. Сейчас её главной целью является личное олимпийское золото. Похоже, она на верном пути к этому. Если не случится ничего непредвиденного, она должна быть близка к тому, чтобы справиться с этим».
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