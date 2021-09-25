Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шведские эксперты обследовали дома лыжниц, покинувших сбор во Франции

Шведские эксперты обследовали дома лыжниц, покинувших сбор во Франции
Комментарии

Шведские эксперты обследовали дома лыжниц, покинувших сбор во французском Фон-Роме, Эббы Андерссон и Шарлотты Каллы.

Подозрения в пищевом отравлении не подтвердились: врачи считают, что у спортсменок вирусная инфекция. Сообщается, что лыжницы уже чувствуют себя лучше.

Напомним, четыре лыжницы женской сборной Швеции были отправлены домой со сборов во Франции из-за подозрения на пищевое отравление. Среди них — трёхкратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Шарлотт Калла, а также Эбба Андерссон, которая является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в эстафете и чемпионкой мира 2019 года.

Несколько дней назад на сборах в Фон-Роме (Франция) у Каллы обнаружили проблемы с желудком. Вскоре лыжница была изолирована от команды.

Новость по теме
У 4 шведских лыжниц подозрение на отравление. Среди них — чемпионка и призёр Олимпиады
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021