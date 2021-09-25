Шведские эксперты обследовали дома лыжниц, покинувших сбор во Франции

Шведские эксперты обследовали дома лыжниц, покинувших сбор во французском Фон-Роме, Эббы Андерссон и Шарлотты Каллы.

Подозрения в пищевом отравлении не подтвердились: врачи считают, что у спортсменок вирусная инфекция. Сообщается, что лыжницы уже чувствуют себя лучше.

Напомним, четыре лыжницы женской сборной Швеции были отправлены домой со сборов во Франции из-за подозрения на пищевое отравление. Среди них — трёхкратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Шарлотт Калла, а также Эбба Андерссон, которая является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в эстафете и чемпионкой мира 2019 года.

Несколько дней назад на сборах в Фон-Роме (Франция) у Каллы обнаружили проблемы с желудком. Вскоре лыжница была изолирована от команды.