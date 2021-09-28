Сьюр Рёте пробрался на собрание женской команды, чтобы узнать, как тренируется Йохауг

Норвежский лыжник Сьюр Рёте рассказал, что в один из дней на сборе в Италии пробрался на собрание женской команды, чтобы узнать, как тренируется Терезе Йохауг.

«Я пробрался на собрание девушек и посмотрел на результаты, показанные ими на здешних трассах. Всё выглядит так, что Тереза дышит нам, парням, в спину. То, что она делает, невероятно впечатляет. Надеюсь, она сумеет сохранять спокойствие до Олимпийских игр, и у неё получится великолепный турнир.

Мне кажется, такой смелости и внутренней мотивации, как у неё, нет ни у кого другого. Возможно, это есть у кого-то из нас, но не всё время в той форме, как у неё. Было круто в течение трёх недель здесь наблюдать, что она делает, и сравнивать с тем, что делаем мы. Очень много похожего, но насчёт некоторых вещей у неё есть собственные установки, которые очень впечатляют», — приводит слова Рёте Nettavisen.