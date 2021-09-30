Йохауг — о совместном сборе с Сориной: я готова делиться знаниями, у нас нет секретов

14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о совместной подготовке с россиянкой Татьяной Сориной на сборе в Ливиньо (Италия).

«Бег — один из моих любимых упражнений. Татьяна хорошо с ним справилась. Этой зимой она будет быстрой. Что я думаю о том, чтобы проводить сборы вместе с соперниками? Было очень приятно, даже уютно, что они были рядом. Татьяна не очень хорошо говорит по-английски, поэтому мы не могли перекинуться словами. Я готова делиться своими знаниями о спорте. У нас были тренировки с лыжниками из России в Ливиньо. У нашей команды нет секретов», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

В августе Татьяна Сорина принимала участие в забеге в гору Lysebotn Opp в рамках лыжероллерного фестиваля Blink-2021 в Норвегии. Сорина финишировала восьмой. Победу одержала Терезе Йохауг с рекордом трассы – 30.45,4. Сорина уступила ей 4.28,5.