Венг — о сборах с Сориной: объединение спортсменов разных национальностей — это нормально

Пятикратная чемпионка мира, норвежская лыжница Хейди Венг поделилась мнением о прошедшем летом в Ливиньо (Италия) высотном сборе, на котором также присутствовала россиянка Татьяна Сорина.
«Я была там на пробежках. Это нормально, что спортсмены разных национальностей могут собираться вместе. Объединение разных народов — это здорово. Ничего не имею против. Нам не удалось много пообщаться из-за языкового барьера. Мы только махали друг другу и улыбались. С общением было немного сложно», — приводит слова Венг Dagbladet.
Хейди Венг присоединилась позже остальных к высотным сборам в Италии. Она является пятикратной чемпионкой мира, бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 года в скиатлоне, двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте (2016/2017 и 2017/2018), победительницей Тур де Ски – 2016/2017, 2017/2018.
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