Тренер сборной России раскритиковал новые правила FIS

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскритиковал новые правила Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«FIS сняли с себя ответственность, переложили все на спортсменов. Формулировки очень расплывчатые. В прошлых правилах было больше конкретики, чем в этих. Теперь члены жюри могут трактовать новые правила так, как им захочется. Спортсмены не понимают. Как лыжник, идущий впереди, может учитывать траекторию того, кто идёт позади? Как это возможно? Двусмысленность необъяснима», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) после громких скандалов с разными трактовками правил обгона в сезоне-2020/2021 решила внести изменения в регламент соревнований.
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