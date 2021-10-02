Бородавко заявил, что привитые «Спутником» российские лыжники должны быть допущены на ОИ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, какой вакциной привиты российские спортсмены. По мнению специалиста, у привитых «Спутником» российских лыжников не должно быть проблем с допуском на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

«Часть команды привита Pfizer, часть команды привита «Спутником». Но было чётко сказано, что будут приняты и те вакцины, которые приняты в стране, откуда приезжают спортсмены. Поэтому у тех, кто привит «Спутником», тоже должно быть всё нормально с допуском на Игры», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Отметим, российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.