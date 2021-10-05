Тренер норвежских лыжников: Большунов был лучшим в мире в последние два сезона

Тренер дистанционной сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум рассказал о целях команды на Олимпийские игры в Пекине (Китай) и о том, какой мотивацией для норвежских лыжников является россиянин Александр Большунов.

«Я бы не хотел, чтобы на Олимпийских играх мы выступили хуже, чем на двух последних чемпионатах мира. Там мы взяли 5 и 6 золотых медалей. Думаю, что норвежская сборная очень хороша, так что эта цель реальна. На чемпионате мира в Зеефельде мужчины взяли 6 из 6 возможных золотых медалей. С чемпионата мира в Оберстдорфе мы уехали с пятью золотыми. А Александр Большунов выиграл скиатлон.

Я бы удивился, если бы Большунов ничего не делал и расслаблялся перед Олимпиадой. Он был лучшим в мире лыжником в последние два сезона, и он главный претендент на победу. Он один сражался против нас. Сейчас у нас много хороших лыжников.

Он не непобедимый. Мы стараемся делать всё правильно на тренировках, чтобы обыграть его. Держим его в уме во время каждых сборов. У Большунова нет никаких слабостей. Но в спурте с Клебо я поставлю все свои деньги на Йоханнеса в 10 из 10 случаев», – приводит слова Носсума TV2.