Шведские лыжники отреагировали на новость об отмене бесплатного показа гонок

Шведские лыжники Калле Хальфварссон, Йенс Бурман, Оскар Свенссон и чемпионка мира 2019 года, лыжница Фрида Карлссон отреагировали на новость об отмене бесплатного показа гонок на телеканалах страны. Их слова приводит шведское издание Expressen.

«Печально, если есть много тех, кто не увидит гонки, но, надеюсь, большинство будет болеть за нас. Я думаю, что лыжам нужно переходить на новый уровень в этом плане», — считает Калле Хальфварссон.

«Продолжайте смотреть лыжные гонки, я гарантирую, что оно того стоит», — сказала Фрида Карлссон.

«Жаль, что теперь не все могут смотреть лыжи. Но очень здорово, когда телеканал подробно разъясняет, какими будут новые трансляции. Надеюсь, будет круто», — прокомментировал ситуацию шведский лыжник Оскар Свенссон.

«Думаю, сначала зрителей будет меньше, чем всегда. Но полагаю, что все желающие со временем смогут посмотреть гонки», — отметил Йенс Бурман.