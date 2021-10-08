FIS сохранила название после внутреннего голосования и не добавила в него слово «сноуборд»

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение сохранить своё текущее название, несмотря на попытки части руководящих лиц добавить в него слово «сноуборд». Новым названием должно было стать «Международная федерация лыжного спорта и сноуборда».



Как сообщает в своём «твиттере» журналист Брайн Пинелли, по итогам голосования за смену названия высказались 66 его участников из 115 (57,4%). Несмотря на большинство, соответствующее решение не было принято по причине того, что для этого было необходимо более 66% голосов (2/3).



Штаб-квартира федерации находится в швейцарском городе Оберхофен-ам-Тунерзее. Голосование тем не менее прошло в онлайн-режиме. Сегодня членами ФИС являются 123 национальных объединения лыжного спорта со всего мира.