FIS сохранила название после внутреннего голосования и не добавила в него слово «сноуборд»

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение сохранить своё текущее название, несмотря на попытки части руководящих лиц добавить в него слово «сноуборд». Новым названием должно было стать «Международная федерация лыжного спорта и сноуборда».
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Брайн Пинелли, по итогам голосования за смену названия высказались 66 его участников из 115 (57,4%). Несмотря на большинство, соответствующее решение не было принято по причине того, что для этого было необходимо более 66% голосов (2/3).
Штаб-квартира федерации находится в швейцарском городе Оберхофен-ам-Тунерзее. Голосование тем не менее прошло в онлайн-режиме. Сегодня членами ФИС являются 123 национальных объединения лыжного спорта со всего мира.
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