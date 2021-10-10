Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эбба Андерссон объяснила фразу «они мне не подруги» в адрес партнёрш по сборной Швеции

Эбба Андерссон объяснила фразу «они мне не подруги» в адрес партнёрш по сборной Швеции
Комментарии

Шведская лыжница Эбба Андерссон пояснила свои слова «они мне даже не подруги» в адрес партнёрш по сборной Майи Дальквист и Линн Сван. Конфликт между ними произошёл во время одной из гонок прошлогоднего Кубка мира в Руке (Финляндия).

В конце ноября 2020 года Дальквист, Сван, Андерссон и россиянка Наталья Непряева боролись за первое место в гонке преследования на первом этапе Кубка мира. В определённый момент Непряева столкнулась с одной из шведок. В завале поучаствовали и другие две лыжницы из скандинавской сборной. Никто из шведских девушек не признал своей ошибки — каждая из них обвинила одну из соотечественниц.

«Мои тогдашние слова, что Сван и Дальквист мне не подруги? Я была чертовски разочарована своими партнёрами по команде. Тогда Сван назвала меня виновницей завала, и я была в бешенстве. Она не должна была так делать, что бы ни случилось. Думаю, что её поступок был неправильным. Чертовски неправильным.

Я могу повторить практически те же слова, что сказала тогда и сегодня. Разве что подругами теперь я могу их назвать. Что касается конкретно той ситуации в гонке, я осталась при своём мнении», — цитирует Андерссон Expressen.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021