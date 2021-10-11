Марит Бьорген прокомментировала своё знаменитое фото в платье с оголённым плечом
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Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежка Марит Бьорген прокомментировала нашумевшее фото с оголённым плечом.
Напомним, в 2012 году Бьорген сфотографировали с наградой на одном из мероприятий. Спортсменка была в асимметричном платье с оголённым плечом. Рука спортсменки вызвала бурную реакцию общественности.
Фото доступно в «твиттере» Stokkdue.
«Показывать мускулы в СМИ и видеть громкие заголовки — это было неприятно. Такое внимание заставляет тебя одеваться более закрыто. Жаль, что у нас так заведено. Спортсмены, входящие в состав сборной, являются образцами для подражания. Чем больше говорить об этом, уделять этому внимание, тем лучше», — приводит слова Бьорген VG.
Ранее Бьорген назвала причины, по которым Норвегия доминирует в лыжах.
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