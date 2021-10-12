Бьорген рассказала о положительном допинг-тесте в 2017 году на чемпионате мира

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген в биографической книге рассказала, как у неё обнаружился положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотых медали.
В апреле, сразу после возвращения домой с чемпионата мира Бьорген получила звонок от врача сборной Петтера Ольберга. Он спросил, где она и одна ли она. Спортсменка была дома с мужем Фредом Борре и сыном Мариусом.
«Олберг рассказал, что получил сообщение из Международной федерации лыжных видов спорта. Антидопинговая лаборатория в Лахти нашла отклонения в пробе, сданной ею после марафона на ЧМ. Она испытала чувство, будто кто-то всадил ей когти в живот и разодрал его. Её охватила паника», – пишет в книге Ингерид Стенволд.
«Этот звонок был ужасен. У меня сжался желудок. Мы прошли через допинговые дела с Мартином Йонсрудом Сундбю и Терезой Йохауг, и я думала, что такое невозможно», – рассказала Бьорген в интервью VG.
По словам Бьорген, она предвидела заголовки в газетах, скандальные пресс-конференции, ликование и осуждение. Анализ мочи спортсменки содержал следы 19-норандростерона, входящего в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Причиной этого стал прием Бьорген препарата Primolut-N перед началом и во время ЧМ-2017, по три таблетки в день. Примолют-нор используется для сдвига менструального цикла, что является обычным среди спортсменов-женщин. Входящий в его состав норэтистерон преобразуется в организме и выводится с мочой в виде стероида 19-норандростерона.
Примолют-нор разрешен к применению, и Бьорген указала его в списке принимаемых лекарств. По мнению врача, концентрация стероида оказалась высокой из-за обезвоживания во время марафона.
Врач и спортсменка потратили три дня для написания объяснения для FIS и ожидали ответа в течение двух недель. Бьорген описывает эти две недели как ад. В ответе FIS было написано, что её объяснение совпало с заключением лаборатории, и расследование было завершено.
«Было убийственно попасть в такую ситуацию. Команда вокруг пыталась меня успокоить, все говорили, что такое может случиться, но я никогда об этом не слышала. Если бы у меня была эта информация заранее, то, возможно, мне было бы легче с этим справиться», – цитирует Бьорген VG.
В апреле 2018 года Бьорген объявила о завершении карьеры.
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