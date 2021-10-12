Тренер сборной России рассказал о состоянии Устюгова, который пропустил сбор из-за болезни

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, в каком состоянии находится лыжник национальной команды Сергей Устюгов. Из-за болезни Устюгов пропустил сбор в Оберхофе (Германия).
«Вчера практически в полном составе прибыли на сбор в Рамзау. Нет только итальянцев, которые присоединятся к нам сегодня. Что касается пропустившего предыдущий сбор Сергея Устюгова, то с ним всё в порядке. Он дома прошёл все восстановительные процедуры и готов наравне со всеми принимать участие в тренировках.
В планы нашего сбора в Рамзау входит лыжная подготовка, мы будем подниматься наверх. Но сейчас мы не станем делать акцент на тренировки на снегу, основная лыжная подготовка у нас будет проходить с 17 по 30 октября в итальянском Валь Сеналесе на высоте 3000 м. А в Рамзау у нас будут присутствовать также тренировки на лыжероллерах, кроссы. На лыжи мы намерены вставать не каждый день, это будут подводящие тренировки, чтобы спортсмены адаптировались к такой высоте», — приводит слова Турышева ТАСС.
- 12 октября 2021
-
10:26
-
05:41
- 11 октября 2021
-
23:35
-
21:18
-
20:46
-
18:38
-
11:08
- 10 октября 2021
-
15:39
-
10:03
- 9 октября 2021
-
23:35
-
23:18
-
19:52
-
12:32
-
12:08
- 8 октября 2021
-
20:01
- 7 октября 2021
-
22:31
-
21:56
- 6 октября 2021
-
19:22
-
10:51
- 5 октября 2021
-
17:50
-
11:42
-
01:02
-
00:40
-
00:38
- 4 октября 2021
-
21:13
-
19:17
-
15:17
-
15:11
- 3 октября 2021
-
13:34
- 2 октября 2021
-
23:49
-
23:24
-
15:19
-
15:05
-
13:49
-
13:16