Тренер сборной России рассказал о состоянии Устюгова, который пропустил сбор из-за болезни

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, в каком состоянии находится лыжник национальной команды Сергей Устюгов. Из-за болезни Устюгов пропустил сбор в Оберхофе (Германия).

«Вчера практически в полном составе прибыли на сбор в Рамзау. Нет только итальянцев, которые присоединятся к нам сегодня. Что касается пропустившего предыдущий сбор Сергея Устюгова, то с ним всё в порядке. Он дома прошёл все восстановительные процедуры и готов наравне со всеми принимать участие в тренировках.

В планы нашего сбора в Рамзау входит лыжная подготовка, мы будем подниматься наверх. Но сейчас мы не станем делать акцент на тренировки на снегу, основная лыжная подготовка у нас будет проходить с 17 по 30 октября в итальянском Валь Сеналесе на высоте 3000 м. А в Рамзау у нас будут присутствовать также тренировки на лыжероллерах, кроссы. На лыжи мы намерены вставать не каждый день, это будут подводящие тренировки, чтобы спортсмены адаптировались к такой высоте», — приводит слова Турышева ТАСС.