Крянин — о положительном допинг-тесте Бьорген: как доказать, скрывала ли это FIS?

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал то, что восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген выиграла четыре золотые медали на чемпионате мира в Лахти в 2017 году, притом что её допинг-тест дал положительный результат.
«Я против применения любых каких-то препаратов и терапевтических исключений. К примеру, если повреждено колено, то это понятно. Хорошо, что борются с терапевтическими исключениями, которые влияют на улучшение результатов. Давайте бороться по-честному.
Как мы сейчас докажем, скрывала ли FIS эту информацию или она просто была неофициальная? Обнародовали ли про наших спортсменов подобное? К нашим спортсменам особенное отношение, мы к этому привыкли. Доказываем, что у нас нет запрещённого.
Я поддерживаю борьбу с запрещёнными препаратами, в юношеском спорте не должно быть даже медикаментозных вмешательств. Зачем нам инвалидов делать из людей, когда можно по-честному соревноваться и бороться?» — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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