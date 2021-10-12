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Крянин — о положительном допинг-тесте Бьорген: как доказать, скрывала ли это FIS?

Крянин — о положительном допинг-тесте Бьорген: как доказать, скрывала ли это FIS?
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Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал то, что восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген выиграла четыре золотые медали на чемпионате мира в Лахти в 2017 году, притом что её допинг-тест дал положительный результат.

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«Я против применения любых каких-то препаратов и терапевтических исключений. К примеру, если повреждено колено, то это понятно. Хорошо, что борются с терапевтическими исключениями, которые влияют на улучшение результатов. Давайте бороться по-честному.

Как мы сейчас докажем, скрывала ли FIS эту информацию или она просто была неофициальная? Обнародовали ли про наших спортсменов подобное? К нашим спортсменам особенное отношение, мы к этому привыкли. Доказываем, что у нас нет запрещённого.

Я поддерживаю борьбу с запрещёнными препаратами, в юношеском спорте не должно быть даже медикаментозных вмешательств. Зачем нам инвалидов делать из людей, когда можно по-честному соревноваться и бороться?» — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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