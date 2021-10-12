«Жалкие лицемеры. К ним всё попало случайно...» Губерниев высказался о ситуации с Бьорген

Комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу восьмикратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Марит Бьорген, которая выиграла четыре золотые медали на чемпионате мира в Лахти в 2017 году, притом что её допинг-тест дал положительный результат.

«Какие же они все жалкие вруны и лицемеры…. Тьфу… К ним ко всем всё попало случайно…. Вы не понимаете, это другое…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

По словам Бьорген, она предвидела заголовки в газетах, скандальные пресс-конференции, ликование и осуждение. Анализ мочи спортсменки содержал следы 19-норандростерона, входящего в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Причиной этого стал приём Бьорген препарата Primolut-N перед началом и во время ЧМ-2017, по три таблетки в день. Примолют-нор используется для сдвига менструального цикла, что является обычным среди спортсменов-женщин. Входящий в его состав норэтистерон преобразуется в организме и выводится с мочой в виде стероида 19-норандростерона.



Примолют-нор разрешён к применению, и Бьорген указала его в списке принимаемых лекарств. По мнению врача, концентрация стероида оказалась высокой из-за обезвоживания во время марафона.



Врач и спортсменка потратили три дня для написания объяснения для FIS и ожидали ответа в течение двух недель. Бьорген описывает эти две недели как ад. В ответе FIS было написано, что её объяснение совпало с заключением лаборатории, и расследование было завершено.