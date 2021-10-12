Губерниев — о допинге норвежцев: они травят Логинова, а сами пытаются вызывать сочувствие

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу допинговых историй, связанных с норвежскими лыжниками. Напомним, восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген в биографической книге рассказала, как у неё обнаружился положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали.
«Очередная душераздирающая история от норвежской спортсменки Марит Бьорген… И действительно, не позавидуешь, потому что у Терезы Йохауг была мазь, содержащая анаболические стероиды… А здесь проблема женского характера. На фоне нагрузок менструальные циклы сменились, и снова почему-то в истории появляется анаболический стероид. Ну, как в своё время у Сундбю. Астматик. Можно сколько угодно закинуть препаратов, а потом сказать «простите, это случайно так получилось, у меня вот астма, очень серьёзная проблема». Поэтому это лишь хорошая отмазка для лицемеров и врунов, потому что это всё превращается в систему. Нужно травить русского парня Логинова и заставлять его извиняться. Но самим-то, конечно, рассказать об этом в книгах, вызвать сочувствие у норвежского народа… У одной помада, у другого астма и задыхается каждый день, обыгрывая лыжников.
А здесь такая женская история. И не беда, что бицепс и плечи больше, чем у Арнольда Шварцнегера, но при этом главное — это история женщины, которая терпит нагрузки.
В общем, врут они и лицемерят. Тут можно только рассмеяться. Но, на самом деле, это всё грустно, потому что одна история, вторая, третья. Но, может, тут речь идёт о какой-то маскировке? Посмотрим, что будет дальше», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.
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