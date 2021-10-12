«Нас в каком-то смысле эксплуатировали». Марит Бьорген – о спонсорской политике в Норвегии

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген рассказала, как в 2015 году чуть не потеряла место в сборной Норвегии из-за индивидуального спонсорского контракта.

Бьорген заключила соглашение с компанией Craft – поставщиком спортивной одежды, при этом Федерация лыжных видов спорта Норвегии на тот момент сотрудничала с брендом BJ, что вызвало конфликт интересов. Поначалу Марит позволили надевать на гонки перчатки Craft, однако позднее федерация восприняла фотосессии норвежки как рекламу всей коллекции одежды. Недовольство действиями Бьорген выразил менеджер команды Видар Лефсус, который якобы пригрозил Марит вылетом из сборной, если та не подпишет стандартное спонсорское соглашение с федерацией.

«Я была разочарована, когда услышала, что, якобы, порчу жизнь другим членам команды. И, если не подпишу, то не смогу быть частью коллектива. Кроме того, я была беременна – прошло не так много месяцев, и всё, вероятно, происходило на некотором гормональном фоне. Я постоянно плакала, чувствовала, что они крайне несправедливы ко мне. У меня никогда не было другой альтернативы, кроме как быть в команде и прогрессировать вместе с ней. Это было очень болезненно. Ситуация напугала меня, и я подписала соглашение.

Тогда я считала, что это просто некрасиво. Но, оглядываясь назад, скажу, что у меня хорошие отношения с Видаром. Он может рассердиться, резко высказаться, но мы также способны хорошо всё обсудить уже через полчаса. Во всяком случае мне удалось оставить эту проблему внутренней.

Однако всё ещё не думаю, что со мной поступили хорошо. На тот момент нас могли вовлечь в различные соглашения и без нашего ведома. Мы чувствовали, что нас в каком-то смысле эксплуатируют. А коммуникация была на низком уровне», — приводит слова Бьорген NRK.