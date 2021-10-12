Спонсором норвежского лыжника Иверсена стал производитель колбасных изделий и гамбургеров
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Четырёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Эмиль Иверсен заключил спонсорский контракт с производителем колбасных изделий и гамбургеров, компанией Grilstad.
Публикация доступна в «инстаграме» Эмиля Иверсена.
«Горжусь и благодарен за то, что теперь буду в команде Grilstad. Теперь это мой главный спонсор до чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме 2025 года. Команда Иверсена хочет получить ещё больше наград и поддержки совместно с Grilstad», — написал лыжник у себя в «инстаграме».
Соглашение действует до чемпионата мира 2025 года, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия). Лыжники норвежской команды могут разместить на своей экипировке только один логотип частного спонсора, поэтому на форме Иверсена будет размещена эмблема бренда.
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