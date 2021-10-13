Крамер — о том, что Евгения Устюгова в книге Бё перепутали с Сергеем: это позор, вот и всё

Тренер двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова Маркус Крамер прокомментировал ошибку в книге норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё «Братская сила».
В одной из глав экс-биатлонист Евгений Устюгов был назван Сергеем. В отношении Евгения Устюгова идут допинговые разбирательства.
«Это позор, вот и всё. Прежде чем книга попадёт в типографию, кто-то должен прочитать и проверить, что там написано. Эти люди должны понимать, что Евгений и Сергей Устюговы — два совершенно разных человека. Особенно в Норвегии, которая так увлекается биатлоном и лыжными гонками. Это особый случай. Они должны уметь написать правильное имя.
Фотографии Сергея и его имя часто используются, когда говорят об Евгении Устюгове. Это не большая проблема, но когда это происходит снова и снова, это трудно понять. Когда дело касается допинга, нехорошо постоянно слышать одно и то же", — приводит слова Маркуса Крамера NRK.
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