Глеб Ретивых — о допинге Марит Бьорген: так работает FIS

Российский лыжник Глеб Ретивых высказался о провальном допинг-тесте восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген. Напомним, ранее норвежская лыжница в автобиографической книге рассказала, как сдала положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали. Международная федерация лыжного спорта (FIS) прекратила расследование в отношении спортсменки после разъяснений со стороны сборной Норвегии.
«Представляете, если бы она не рассказала в своей книжке, которую написала, так бы никто и не узнал. Не совсем приятно, что получаются такие ситуации. Так работает организация FIS. Понятно, что всё это уже история. Всё уже забыто. Ничего с этим не сделаешь», — приводит слова Ретивых сайт «Матч ТВ».
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