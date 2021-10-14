Маркус Крамер: предлагаю ли я брать пример с норвежцев? Ну мы ведь хотим их побеждать?

Тренер национальной сборной по лыжным гонкам Маркус Крамер, работающий с российскими атлетами 10 лет, рассказал, к чему он так и не смог привыкнуть в русском характере.
«Самое странное для меня, что очень многие решения, касающиеся важных вещей, принимаются слишком поздно. На мой взгляд, планировать результат на таких стартах, как чемпионаты мира и Олимпийские игры, нужно сильно заранее, если мы хотим получить стопроцентную эффективность в определённый день. В идеале каждый спортсмен должен заблаговременно понимать, к какой именно дистанции он готовится, быть уверенным в том, что в назначенное время выйдет на старт. И что помешать этому может только травма или болезнь. Знаю, что в норвежской сборной дела обстоят именно так. Харальд Амундсен, который был третьим в индивидуальной «пятнашке» в Оберстдорфе, уже за месяц до старта знал, что побежит эту дистанцию. Был стопроцентно на ней сфокусирован, поэтому и финишировал с медалью. Это, на мой взгляд, тот самый резерв, за счёт которого можно повысить шансы на успех. Предлагаю ли я брать пример с норвежцев? Ну мы ведь хотим их побеждать?» — приводит слова Крамера «RT на русском».
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