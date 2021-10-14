Глава Федерации фристайла России рассказал о проблеме, возникшей перед ОИ-2022

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов рассказал о проблеме, возникшей у спортсменов перед Олимпийскими играми в Пекине.

«Проблема — это ограничение в связи с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в Европе вновь ужесточаются ограничения из-за четвёртой волны и Россия включена в перечень стран с «красной зоной». Непризнание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российских вакцин ставит под угрозу участие наших команд в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Китае. Эти ограничения коснулись всех, кто принимает участие в тренировочных мероприятиях за рубежом на летнем снегу. А на территории России, к сожалению, нет полноценного летнего снега и таких центров, чтобы могли на летнем снегу тренироваться. Без летнего снега невозможно достичь результата зимой. Поэтому мы тренируемся на ледниках в альпийских странах. Там введены ограничения в форме «greenpass», то есть сертификат с QR кодом о прохождении вакцинации. Отрицательные ПЦР-тесты не везде принимаются. Согласно этому документу, мы просто не имеем возможности допуска на горнолыжные курорты альпийских стран. Из-за этого у нас полностью под угрозу попали тренировочные мероприятия и заключительные этапы подготовки к Олимпийским играм.



Мы уже неоднократно обращались в FIS. На протяжении последнего года этим вопросом мы занимаемся совместно с Ассоциацией лыжных видов спорта России, чтобы организаторы соревнований рассматривали возможность разработки собственного регламента и протокола по COVID-19.

Из-за подобных нюансов мы оказываемся в неравном положении по сравнению с другими участниками. И это не вызывало бы такого беспокойства, если бы не квалификационный период. Ведь если мы не сможем принять участие в ряде соревнований, то мы не сможем заработать олимпийские лицензии», — приводит слова Курашова пресс-служба федерации.