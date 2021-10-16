Иверсен: в тренировочной гонке я был самым худшим, больше никаких высотных сборов для меня

Четырёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что показал худшие результаты в двух тестах, проведенных сборной Норвегии на сентябрьском высотном сборе в Италии.



«Я был самым худшим. У меня было два ужасных дня. Я устал высотная подготовка, и с ней теперь покончено. Буду просто тренироваться, быстро бежать на лыжах и поеду на Игры с уверенностью в себе и в отличной форме. Больше никаких высотных сборов для меня. Я был в 3-4 минутах позади Симена. Рад, что там не было журналистов. А то были бы ужасные заголовки.



Я очень рад, что мы с командой не поедем в Валь Сеналес, а будем готовиться дома. На Олимпиаде мы побежим по снегу и классикой. В таком случае мои шансы существенно выше. Но если бы это были лыжероллеры и 15 км коньком, то я сразу бы сдался и пошел работать мясником. Мы получили кое-какие плохие ответы, но они сделают нас мудрее относительно того, как подводиться к Играм», — цитирует лыжника RNK.