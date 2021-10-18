Эмиль Иверсен высказался по поводу высотных тренировок

Четырёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Эмиль Иверсен дал комментарий по поводу пользы высотных тренировок.
Сообщалось, что группа дистанционщиков, включая Иверсена, пропустит высотный сбор национальной команды в Италии, который начнется в конце октября.
«Я провёл много гонок в Рука, это начало сезона, и худшая из тех, в которых я участвовал, была, когда я приехал сразу после хорошего высотного лагеря.
Я пробыл достаточно много времени на высоте, но мне не кажется, что я получаю от этого что-то положительное. Уверен, что не стану лучше, если буду тренироваться на большой высоте. Я довольно твёрдо придерживаюсь мнения о влиянии таких тренировок.
Чувствую уверенность в себе, следуя прошлогодней схеме. Я нацелен на отличную форму к Олимпиаде. Если всё сложится удачно, то тогда никому не придется давать мне советы, стоит ли мне тренироваться на высоте 1800, 3000 м или вообще на пляже», — приводит слова Иверсена TV2.
- 18 октября 2021
-
13:50
-
11:54
- 17 октября 2021
-
16:20
-
15:57
-
10:56
- 16 октября 2021
-
19:18
-
15:45
-
12:26
-
12:21
-
11:19
- 15 октября 2021
-
18:20
-
16:36
-
16:31
-
09:38
-
08:37
- 14 октября 2021
-
20:16
-
19:40
-
15:21
-
14:57
-
08:01
- 13 октября 2021
-
23:57
-
23:31
-
21:11
-
12:28
-
11:53
-
11:38
- 12 октября 2021
-
23:28
-
22:05
-
18:14
-
17:28
-
16:18
-
15:14
-
13:39
-
13:36
-
12:16