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Эмиль Иверсен высказался по поводу высотных тренировок

Эмиль Иверсен высказался по поводу высотных тренировок
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Четырёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Эмиль Иверсен дал комментарий по поводу пользы высотных тренировок.

Сообщалось, что группа дистанционщиков, включая Иверсена, пропустит высотный сбор национальной команды в Италии, который начнется в конце октября.

«Я провёл много гонок в Рука, это начало сезона, и худшая из тех, в которых я участвовал, была, когда я приехал сразу после хорошего высотного лагеря.

Я пробыл достаточно много времени на высоте, но мне не кажется, что я получаю от этого что-то положительное. Уверен, что не стану лучше, если буду тренироваться на большой высоте. Я довольно твёрдо придерживаюсь мнения о влиянии таких тренировок.

Чувствую уверенность в себе, следуя прошлогодней схеме. Я нацелен на отличную форму к Олимпиаде. Если всё сложится удачно, то тогда никому не придется давать мне советы, стоит ли мне тренироваться на высоте 1800, 3000 м или вообще на пляже», — приводит слова Иверсена TV2.

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