Юлия Ступак: не отношусь к Терезе Йохауг как к недосягаемому идолу

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о конкуренции с норвежкой Терезей Йохауг.
«Я Терезу побеждала — в Фалуне. Пусть это случилось всего один раз, но было кайфово. Может быть, у меня получилось опередить Йохауг как раз потому, что я не отношусь к ней как к какому-то недосягаемому идолу. Мне вообще не очень нравится слышать, что каждая из нас хочет победить Терезу… Да, это круто, но слишком узко в моём понимании. Когда до такой степени зацикливаешься на одной-единственной сопернице, это сильно ограничивает. Не говоря уже о том, что сама мысль стать лучше, чем кто-то, как бы изначально подразумевает, что ты хуже. А это в моём понимании неправильно со всех точек зрения. Поэтому я не ставлю перед собой задачу опередить конкретно Йохауг. Для меня она просто одна из соперниц, и её можно победить точно так же, как и остальных. Мне нравится думать именно так», — приводит слова Ступак RT на русском.
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