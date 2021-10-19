Иверсен — о Лундбю: нужно много мужества, чтобы говорить о своих проблемах на камеру

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался по поводу ситуации с олимпийской чемпионкой Марен Лундбю, которая приняла решение пропустить Игры в Пекине из-за лишнего веса.

Напомним, ранее лыжник раскритиковал участие располневшей спортсменки в танцевальном шоу, однако затем принёс ей извинения.

«Все, кто меня знает, в курсе, что я часто шлёпаю себя по губам после того, что скажу. Конечно, я не хотел никому причинять боль.

Многие говорят о своих проблемах в спорте спустя 10-15 лет, и это хорошо, но для того, чтобы говорить об этом во время карьеры, нужно много мужества. Это то, что бывает трудно признать даже самому себе. То, что она говорит об этом на камеру, очень здорово.



Открытость и честность — это самое лучшее, но это не всегда так просто. Нельзя ожидать, что все подряд будут говорить о своих проблемах, но я счастлив за тех, кто справляется с этим и осмеливается раскрыть свои тайны. Это вызывает настоящее уважение», — приводит слова Иверсена VG.