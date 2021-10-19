Эстонский лыжник получил пять месяцев лишения свободы условно за допинг

Суд Инсбрука (Австрия) приговорил эстонского лыжника Андреаса Веэрпалу к пяти месяцам условно с трёхлетним испытательным сроком. Вдобавок лыжник должен будет заплатить штраф в размере € 480. Об этом сообщает Postimees Sport.

Сын олимпийского чемпиона по лыжным гонкам был пойман на употреблении допинга на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году.



Прокуратура Инсбрука обвиняла 27-летнего Андреаса Веэрпалу в нарушении антидопинговых правил, которое нанесло спонсорам эстонского спортсмена ущерб в размере € 12 000. Также Андреаса Веэрпалу обвиняли в принадлежности к преступному объединению, в которое входили врач, выполнявший процедуры допинга кровью, и ряд других причастных к этому нарушению лиц. На слушание по своему делу обвиняемый не явился.