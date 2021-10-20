Нортуг: Большунов прекрасно адаптирован к высоте, на ОИ опередить его будет ещё сложнее

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о соперничестве норвежцев с лидером сборной России Александром Большуновым на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Прошло несколько лет, прежде чем я смог в полную силу выступать на высоте. Вероятно, я долго привыкал, потому что мало там тренировался. Но одно дело тренироваться, совсем другое – соревноваться. Недостаток высотных сборов может отразиться на уровне вашей формы. Пропущенные 20-30 дней могут привести к тому, что вам удастся выжать из себя только 90 процентов того, на что вы способны. Как раз этого может не хватить для борьбы за медали.
Я в восторге от того, как Александр Большунов адаптирован к высоте. Очевидно, россиянин будет главным соперником норвежцев. Он точно сильно хочет олимпийское золото. Мы знаем, что Большунов прекрасно справляется с высотой, а это значит, что на Играх опередить его будет сложнее, чем обычно. Для норвежцев это настоящий вызов», — приводит слова Нортуга TV2.
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