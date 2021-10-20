«Мой двойник». Лыжница Вероника Степанова прокомментировала сходство с Эммой Радукану

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала сходство с 18-летней победительницей Открытого чемпионата США, британской теннисисткой Эммой Радукану.

«Мне одному кажется, что Вероника похожа на теннисистку Эмму Радукану? Есть сходство?» — написал один из пользователей «Инстаграма».

«Мой двойник», — написала она в «сториз» своего «инстаграма», комментируя соответствующие фотографии. Степанова изображена слева, Радукану — справа.

Фото: https://www.instagram.com/stepanova_nika01/

В финале US Open Эмма Радукану обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. При этом лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. В рейтинге WTA британка сейчас занимает 22-ю строчку.