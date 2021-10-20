Йоханнес Клебо проведёт дополнительные высотные тренировки для лучшей подготовки к ОИ

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо собирается провести дополнительные высотные тренировки для лучшей подготовки к Олимпийский играм — 2022 в Пекине.

Напомним, некоторые спортсмены сборной Норвегии выступают против таких тренировок. В частности, Имель Иверсен пропустит высотный сбор национальной команды в Италии.

«У нас нет причин отказываться от плана по созданию универсальной сборной. В очередной раз мы выбираем разные дороги для достижения цели.

Мы многое узнали о высотных тренировках, но нам ещё много предстоит изучить. Пока что опыт хороший — и мы уверены, что движемся в правильном направлении. В то же время мы понимаем, что не все делаем правильно. Мы сосредоточены на лучших решениях по высоте, и надеемся, что это даст результаты на Олимпиаде. Мы не видим причин сомневаться в том, что мы делаем. Итоги подведём после Игр.



Мне кажется, это индивидуальный вопрос. Теперь мы видим, что у экспертов разные взгляды на то, что правильно. Это также делает процесс более захватывающим. Наша задача — сделать наш спорт более популярным, интересным и привлекательным. То, что решения членов сборной в плане подготовки разнятся, само по себе интересно», — цитирует Клебо VG.