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Крюгер уверен, что перерывы в подготовке не помешают Большунову выигрывать медали

Крюгер уверен, что перерывы в подготовке не помешают Большунову выигрывать медали
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Двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер высказал мнение, что перерывы в тренировках российского лыжника Александра Большунова в межсезонье не скажутся на его выступлении на главных зимних стартах.

Недавно Большунов перенёс операцию на челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба. На восстановление спортсмена уйдёт около 10 дней.

«Я считаю, что он слишком крепок, чтобы это могло помешать ему. Помнится, незадолго до Олимпиады в Пхёнчхане он заболел гриппом, но всё же выиграл несколько медалей. Совершенно уверен, что и в этом сезоне он составит нам серьёзную конкуренцию», — приводит слова Крюгера VG.

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