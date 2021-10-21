Дмитрий Губерниев: у норвежцев рожа крива. Они вруны и лицемеры

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о проваленном допинг-тесте восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген. Напомним, ранее норвежская лыжница в биографической книге рассказала, как у неё обнаружился положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали.

«Три лидера мировых лыж из Норвегии имели проблемы с запрещёнными препаратами – Терезе Йохауг, Мартин Йонсруд Сундбю и Марит Бьорген. Это всё, что нужно знать о норвежских лыжах. У всех троих это якобы случайно и связано с болезнями. Чья бы корова мычала.

Марит, конечно, написала об этом сама, но мы же знаем, для чего это делается. Лучше написать самому, иначе это рано или поздно будет известно, потому что есть источники в FIS. Тем более что мы видим историю Харви Вайнштейна, которая показывает, что творится в кинематографе и культуре. Тайное всегда становится явным», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».

По словам Губерниева, в новом сезоне возобновятся атаки на лидера мужской сборной России по биатлону Александра Логинова, который ранее отбыл дисквалификацию за допинг.

«С началом нового сезона я буду ждать новых атак на российский спорт. Будет попытка переключить внимание на Александра Логинова, который опять не извиняется, будут нам припоминать старые дела. Но у норвежцев рожа крива, это совершенно понятно. Они вруны и лицемеры», — добавил он.