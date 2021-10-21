Лыжница Степанова рассказала, как ей удаётся избегать расстройства пищевого поведения

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своём варианте профилактики такого заболевания, как расстройство пищевого поведения. Своим постом Степанова отвечает на рассуждения норвежского тренера Эйрика Мюр Носсума в VG.



«Всем ясно, что техника лыжного бега и трассы, на которых мы соревнуемся, сильно изменились за последние лет 15. Всё, что работает на скорость, мощность, силовую выносливость — это обязательно на трассе, всё, что нет — мешает. Поэтому вполне естественно, что когда рельеф мышц живота чуть-чуть начинает заволакивать плёнкой жировых отложений — сразу начинаешь волноваться. Возникает желание срочно эти лишние граммы согнать — у многих это ведёт к самоограничению в питании на какой-то срок, обычно к важной контрольной или соревнованиям. Неделями, месяцами отказываются от всего вкусного и вредного. Узнали в этом описании своих знакомых лыжниц? По моим наблюдениям, срыв потом неизбежен. Происходит хаотичный процесс неконтролируемого набивания рта разного рода «запрещёнными» продуктами, как правило, сладкими и мучными. С последующей депрессией.

Мой способ избежать захода в такой неконтролируемый штопор — сheat meal – помогает держать баланс «хотелок» и полезного питания. Чаще всего cheat meal происходит в выходной или разгрузочный от физических нагрузок день. Примерно раз в неделю даю себе свободу — и тогда уже что душа просит, то и съедается (но всё-таки в меру!) Такое запланированное нарушение правильного питания нужно и для снижения эмоционального давления», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».