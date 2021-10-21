Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжница Степанова рассказала, как ей удаётся избегать расстройства пищевого поведения

Лыжница Степанова рассказала, как ей удаётся избегать расстройства пищевого поведения
Комментарии

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своём варианте профилактики такого заболевания, как расстройство пищевого поведения. Своим постом Степанова отвечает на рассуждения норвежского тренера Эйрика Мюр Носсума в VG.

«Всем ясно, что техника лыжного бега и трассы, на которых мы соревнуемся, сильно изменились за последние лет 15. Всё, что работает на скорость, мощность, силовую выносливость — это обязательно на трассе, всё, что нет — мешает. Поэтому вполне естественно, что когда рельеф мышц живота чуть-чуть начинает заволакивать плёнкой жировых отложений — сразу начинаешь волноваться. Возникает желание срочно эти лишние граммы согнать — у многих это ведёт к самоограничению в питании на какой-то срок, обычно к важной контрольной или соревнованиям. Неделями, месяцами отказываются от всего вкусного и вредного. Узнали в этом описании своих знакомых лыжниц? По моим наблюдениям, срыв потом неизбежен. Происходит хаотичный процесс неконтролируемого набивания рта разного рода «запрещёнными» продуктами, как правило, сладкими и мучными. С последующей депрессией.

Мой способ избежать захода в такой неконтролируемый штопор — сheat meal – помогает держать баланс «хотелок» и полезного питания. Чаще всего cheat meal происходит в выходной или разгрузочный от физических нагрузок день. Примерно раз в неделю даю себе свободу — и тогда уже что душа просит, то и съедается (но всё-таки в меру!) Такое запланированное нарушение правильного питания нужно и для снижения эмоционального давления», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».

Новость по теме
Степанова: здорово, что в России такая свобода слова. А на Западе люди теряют работу
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021