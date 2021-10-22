Татьяна Сорина: это огромный стимул стимул видеть дочку после тяжёлого тренировочного дня

Российская лыжница Татьяна Сорина рассказала, как ей вместе с мужем и тренером Егором Сориным удаётся не расставаться с дочерью Софией которая в свои 20 месяцев только в это межсезонье провела с родителями уже порядка 10 сборов.

«Посоветовала бы спортсменам-родителям прислушиваться к своему сердцу, к себе. Для некоторых наш способ ведения дел будет работать, для других — нет. Я чувствую себя более спокойно и мотивировано, когда вижу Софию каждый день. Это огромный стимул увидеть её после тяжёлого тренировочного дня. Если бы её не было рядом, я бы, конечно, волновалась и нервничала.

С другой стороны, не позволяйте никому укорять вас за то, что вы не следуете нашему примеру. Если ребёнок влияет на вашу концентрацию, может быть, лучше быть честным с самим собой и попросить кого-то другого позаботиться о нём. Например, бабушку с дедушкой.

Организационно и логистически это сложно. Обо всём заботится Егор – он замечательный муж! Возможно ли это без мужа-тренера? Конечно, не каждая женщина могла бы с этим справиться. Только в том случае, если муж одновременно может и заботиться о ребёнке, и работать дистанционно или позволить себе вообще не работать. Выполнимо, но сложно!» — приводит слова Сориной The Daily Skier.