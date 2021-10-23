«Уходит эпоха». Елена Вяльбе выразила соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Веденина

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила соболезнования в связи с кончиной легендарного российского лыжника Вячеслава Веденина. Двукратный олимпийский чемпион скончался 22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни.



«Когда уходят такие великие люди как Вячеслав Петрович, с ними уходит эпоха. Он олимпийский чемпион, что тут ещё можно сказать… Пример и кумир для миллионов людей», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Вячеслав Веденин — первый советский лыжник, выигравший золото в индивидуальной мужской гонке на Олимпийских играх. Победу он одержал в 1972 году в Саппоро (Япония) в гонке на 30 км. Особенно лыжник прославился тем, что смог выиграть на последнем этапе эстафеты 4×10 км, там же в Саппоро, уйдя на него с отставанием в 1 минуту от норвежца Харвикена.