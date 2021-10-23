Александр Завьялов — о Вячеславе Веденине: мы были следующими после его побед

Трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного российского лыжника Вячеслава Веденина. Двукратный олимпийский чемпион скончался 22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
«Выражаю свои глубочайшие соболезнования. Мы выросли на его достижениях, были следующими после его побед. У меня даже хранится моя зачётная книжка, он был нашим тренером после Олимпиады 1972 года. У меня о нём только положительные воспоминания, пусть земля ему будет пухом.
Вячеслав Петрович и как тренер достиг высоких результатов вместе со своей динамовской командой, он всегда был и останется динамовцем. Страна также отметила его высшей наградой — Орденом Ленина», — сказал Завьялов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Вячеслав Веденин — первый советский лыжник, выигравший золото в индивидуальной мужской гонке на Олимпийских играх. Победу он одержал в 1972 году в Саппоро (Япония) в гонке на 30 км. Особенно лыжник прославился тем, что смог выиграть на последнем этапе эстафеты 4×10 км, там же в Саппоро, уйдя на него с отставанием в 1 минуту от норвежца Харвикена.
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