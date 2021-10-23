Олимпийский чемпион Крюгер призвал сократить количество спринтерских гонок в календаре

Двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер призвал сократить количество спринтерских гонок в международном календаре.

«Я считаю, что у нас должны быть более сложные гоночные маршруты. Думаю, зрителям будет интереснее наблюдать за такими состязаниями. К примеру – в велоспорте мне особенно нравятся этапы в горах, с длинными подъёмами, на это интересно смотреть. То же самое и с беговыми лыжами. Вместо этого у нас круги по 15 км с довольно простыми маршрутами. Я бы предпочёл более жёсткие гонки, такие, как старый добрый масс-старт на 50 км, который у нас был в Холменколлене несколько лет назад, когда лыжники действительно всё время работали на пределе своих возможностей. Думаю, это то, что публика хотела бы видеть.

Возможно, я не совсем объективен, но, как по мне, сейчас в нашем календаре слишком много спринтерских гонок. А продолжительных, наоборот, мало. Конечно, спринт никуда не уйдёт, в нём много противоборств, но я не думаю, что его должно быть больше, чем протяжённых гонок. Я тот, кто мало бегает спринты, и тот, кто в них очень плох, хотел бы, чтобы распределение в календаре спринтов и длительных гонок было более сбалансировано. Честно говоря, я был бы рад, если масс-старты на 15 км заменили бы гонками на 30 км или более, это было бы лучше для меня. Чем больше километров, тем лучше», — цитирует Крюгера Fondo Italia.