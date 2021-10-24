«Это не в нашу пользу». Бородавко — о сокращении дистанции спринта на Олимпиаде в Пекине

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал сокращение дистанции спринтерского круга у мужчин на Олимпиаде – 2022 в Пекине (Китай) с 1850 до 1500 метров. Официальное объявление об этом решении ожидается в ближайшие дни.

«Подъём перед финишем останется в любом случае, поскольку это подъём к стадиону. Отрезаться будет дальняя часть. Изменения не в пользу дистанционщиков, не в нашу пользу. Наши гонщики дистанционного характера, длинный круг был бы для нас хорошим подспорьем. На большой длине нужна выносливость, чем мы и отличаемся. Это в угоду тем, где есть спринтерские команды. Всё в угоду норвежцам, это их инициатива, которую они продвигали ещё до Олимпиады.

Принципы отбора в команду уже утверждены, будем чётко смотреть и отрабатывать. Мы будем идти по тем принципам, которые есть. Думаю, что возможное сокращение спринта никак не повлияет на отбор в команду. Официальной информации пока нет, всё обсуждается. Если будет сокращение, оно коснётся как командного, так и личного спринта», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.